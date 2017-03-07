郭修延酒後脫序 遭桃猿開除永不錄用

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中華職業棒球大聯盟Lamigo桃猿隊今天發出新聞稿表示，隊上選手郭修延因「酒後產生脫序行為，嚴重違反球隊規定」，遭球隊開除處分，並永不錄用。

郭修延西元2013年加入桃猿，當年拿下中職新人王，去年只在一軍出賽28場，留下打擊率0.295、11分打點成績。1060307

(中央社)