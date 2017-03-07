林書豪末節飆11分 率籃網逆轉止敗

美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天在比賽末節遠投近切拿11分，帶動球隊反攻契機，最終籃網以122比109逆轉擊敗地主曼菲斯灰熊隊，終止2連敗。

籃網繼續長達16天客場之旅，在曼菲斯挑戰灰熊隊，比賽開打後兩隊就互相飆分，籃網首節以36比34小幅領先，但林書豪各項數據都沒開張。

次節林書豪砍進一記外線，得分開張，但籃網這節僅打出20比23攻勢，上半場反以56比57落後。

下半場比賽，林書豪手感在第3節逐漸增溫，靠外線出手命中及罰球共拿4分，籃網這節打出32比34攻勢，以88比91緊咬灰熊。

末節比賽林書豪得分大爆發，在末節剩5分51秒時，以一次急停跳投拿下分數，終場前2分48秒兩罰全中拿2分，末節剩下2分17秒再跳投得手，終場前1分43秒林書豪帶球伺機進攻，在隊友沒更好出手機會情況下，在三分線外兩大步距離果斷出手，飆進一記特大號三分球，單節攻下11分，率球隊反撲，最終籃網以122比109逆轉擊敗灰熊。

籃網6人得分達兩位數，季派屈克（Sean Kilpatrick）攻下23分，林書豪貢獻18分、4籃板、1助攻，懷海德（Isaiah Whitehead）獲15分，佛伊（Randy Foye）、雷維特（Caris LeVert）各進帳14分，霍利斯-傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）拿12分。

灰熊4人得分破10，其中以康利（Mike Conley）32分最高，賈索（Marc Gasol）18分，巴森斯（ChandlerParsons）與藍道夫（Zach Randolph）分別拿下12分、10分。

林書豪賽後對球隊拿下客場勝利顯得很開心，透過官方line帳號和球迷分享勝利喜悅心情說，「今晚多麼精彩的團隊勝利，一直都要進步」。

林書豪也拍了段在飯店做功課影片，一面看比賽畫面，一面告訴球迷其中一球自己投籃後續動作沒做好，所以沒投進，但另一球有把動作做完整，三分線就破網，他認為自己要把動作做好，就能提高三分球命中率。1060307

(中央社)