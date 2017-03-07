杜魯道夫婦15日去紐約看百老匯新劇
紐約百老匯推出最新加拿大音樂劇「Come From Away」，加國總理杜魯道周末在推特發文說，15日將和妻子蘇菲去紐約捧場。
「Come From Away」是一齣以911恐怖攻擊事件為背景的音樂劇，講述發生在加拿大偏遠東岸小鎮的動人故事。
此劇由加拿大夫婦海因 (David Hein) 與桑可夫(Irene Sankoff)花了4年的時間共同創作；內容描述2001年911恐怖攻襲事件發生後，美國實行空中封鎖，38架班機被迫改道降落在紐芬蘭省小鎮甘德（Gander），將近7000名旅客和機組人員滯留當地，地方居民紛紛伸出援手的故事。
曾協助培育該劇的「加拿大音樂劇計劃」創始人魯賓諾夫（Michael Rubinoff）表示，Come From Away是第5齣得以在百老匯上演的加拿大音樂劇；能有一齣由加拿大人創作、談的是加拿大人的音樂劇在百老匯演出，文化意義非常重大，很有歷史性。1060307
(中央社)
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