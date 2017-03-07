偽藥風波止不住 食藥署：全面下架冠脂妥
偽藥案如滾雪球，食藥署日前確定MV503是假藥後，今天再次確認另一批號MK479的冠脂妥，也是偽藥，食藥署署長吳秀梅今天表示，因無法判定到底市面上流通還有多少偽藥，因此將全面下架回收所有冠脂妥，並進行換貨，確保民眾不再吃到偽藥。
食藥署署長吳秀梅表示，分析偽藥後，未發現有害人體物質，其主成分為Atorvastatin，而冠脂妥主成分為Rosuvstatin；前者也可降血脂，但上市較早，價格較低。Atorvastatin為另一種降血脂藥「立普妥」主成分。
而除了批號MV503的冠脂妥得主要成分為「立普妥」，這次調查，冠脂妥(Crestor 10mg)膜衣錠另一批號MK479的成分也相同。
吳秀梅表示，因已有兩批貨號是偽藥，但冠脂妥批號以及數量太多，無法立刻確認還有多少偽藥，為了確保民眾用藥安全，因此已要求藥廠阿斯特捷利康公司收回冠脂妥膜衣錠所有批號產品並進行換貨。
吳秀梅表示，食藥署今天和阿斯特捷利康協調後，該公司同意進行地區醫院、基層醫療院所及藥局，進行所有批號全面收回，並進行換貨。該公司也會進行全面盤點。
食藥署副組長遲蘭慧表示，目前無法計算冠脂妥總共有多少批號以及數量，但根據健保申報用量，平均每個月使用約20萬盒。外界擔心，冠脂妥藥量使用大，全面回收，量可能跟不上。她強調，阿斯特捷利康庫存量已承諾足以支應。
(中時)
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