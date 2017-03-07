法官協會呼籲 司改國是委員到法院實地觀察

司改國是會議正討論重要的司法改革，但法官協會認為買房子前都還要先看屋，國是委員們要淘汰所謂的恐龍法官，要完成司法的「屎」命，不應該閉門造車，希望不管是法律人或非法律人的委員，都應該到法院實際觀察運作，再來決定要如何改革。

(中時)