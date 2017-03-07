陸太空專家籲建設商用衛星發射場

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據陸媒報導，有中國大陸太空專家建議發展商業航空產業，並提出建設商業衛星發射場。

根據大陸科技日報今天的報導，大陸全國人大代表、中國航太三江集團公司型號總設計師胡勝雲在第12屆全國人民代表大會第5次會議上提出相關建議。

據報導，胡勝雲說，大陸要研究制定商業航太產業發展規畫，做好商業航太的頂層設計；將商業航太納入國家政府採購範疇，激發社會參與熱情，並在稅收、保險上予以必要優惠。

他說，大陸現有的航太發射場需要優先保障國家任務，但商業航太發射對時效性要求高，與軍品發射計畫有時會存在衝突，需要讓步於國家任務。

但共用航太場不利於商業航太發射計畫的執行和履約。

而且，商業航太發射屬於市場行為，商業客戶構成複雜，現有發射場保密要求嚴格，這會對商業航太發射中的商務活動產生一定影響。

因此，他建議依託現有發射場（如甘肅酒泉衛星發射中心），建設商業航太發射場。

報導引述他說，「商業航太發射場的建設和管理模式可進一步探討研究。該發射場可由現有發射場建設，對商業航太企業開放，進行商業運行。」

此外，也可由企業投資，委託現有發射場管理機構進行管理。1060307

(中央社)