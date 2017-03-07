陸研製新型火箭 可在空中發射
中國運載火箭技術研究院宇航部長李同玉表示，院方正在研製採用固體燃料、酬載量100公斤的新型火箭，可透過中國大陸自製的運20大型運輸機發射進入近地軌道。
中國大陸官方英文「中國日報」報導，李同玉指出，可在空中發射的火箭能迅速更換失靈的衛星，或在災難發生後快速發射地球觀測衛星，協助救災工作。
李同玉表示，中國運載火箭技術研究院已設計能將約100公斤酬載物送入近地軌道的火箭，可在中國大陸政府要求下製造出來，院方還計劃設計酬載量200公斤的更大型火箭。
他說，依照設計，運20將是這類火箭的運輸機。火箭最初置於運20機身內，並在一定高度釋放，火箭離開機身後將點火推進。
報導引述專家指出，從地面發射的液體燃料火箭準備時間長達數天、數週甚至更久，部分原因在於注入燃料要花費大量時間。相比之下，固體燃料火箭從運20發射的速度快許多，只需12小時準備。
美國1990年執行全球首次空中發射太空任務，飛馬座火箭（Pegasus）從改裝後的B-52轟炸機發射，將2枚小型衛星送入軌道。美國自此執行43次飛馬座火箭發射任務，最近一次是2016年12月。
專家表示，空中發射火箭還能不受發射範圍與天候限制，中國大陸開發這種新型火箭，能將更多軍用、商用和科研衛星送入太空。1060307
(中央社)
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