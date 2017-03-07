陸媒：共軍新型反輻射武器 可對抗薩德
陸媒今天報導，對於薩德有好幾種反制措施，其中包括反輻射無人機的攻擊。ASN-301是中國大陸出口型的反輻射無人機，一旦發現雷達輻射的電磁訊號，就可以跟蹤發射飛彈摧毀敵方雷達系統。
美軍在北韓試射飛彈後宣布，終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）裝備已運抵南韓。
新浪軍事今天刊出浩漢防務文章指出，除了使用反輻射無人機，中國大陸的機載反輻射飛彈等新反輻射手段已經成型，可以說是建立了一個體系。反輻射無人機只是共軍反輻射作戰體系中的選項之一。
文章分析，一旦薩德入韓，薩德配套的AN/TPY-2雷達將會對中國大陸構成嚴重威脅。
這套雷達探測距離達2000公里，這意味中國大陸境內大部分陸空軍演都會暴露，戰機出動的頻次和數量等都會被觀測到。更致命的是，在境內的飛彈發射活動也會被探測到，就好像在家裡裝了一台監視器。
文章說，面對如此重大的威脅，必然要在戰時有反制措施。對於薩德的硬殺傷方式有好幾種，「這其中就包括了反輻射無人機的攻擊」。如果說薩德的雷達是整套系統的眼睛的話，那麼反輻射無人機發揮的作用就是「打瞎敵人的眼睛」。
文章指出，在剛過去的阿布達比國際防務展上，中航技進出口有限責任公司展示了ASN-301反輻射無人機發射車模型。
據防務展現場上的宣傳資料介紹，ASN-301反輻射無人機可加裝被動尋的導引頭和戰鬥部分，一旦發現雷達輻射的電磁訊號，就可以跟蹤輻射源直至發射飛彈摧毀敵方的雷達系統；或者由後方遠程操控，控制反輻射無人機完成對目標的選擇、攻擊。
文章分析，由於薩德的雷達是機動式的，不像固定式的那麼容易攻擊。所以先使用多架電子偵察機或者多顆偵察衛星從不同方向定位，最終使用反輻射無人機進行精確打擊。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。