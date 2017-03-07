陸媒：共軍新型反輻射武器 可對抗薩德

陸媒今天報導，對於薩德有好幾種反制措施，其中包括反輻射無人機的攻擊。ASN-301是中國大陸出口型的反輻射無人機，一旦發現雷達輻射的電磁訊號，就可以跟蹤發射飛彈摧毀敵方雷達系統。

美軍在北韓試射飛彈後宣布，終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）裝備已運抵南韓。

新浪軍事今天刊出浩漢防務文章指出，除了使用反輻射無人機，中國大陸的機載反輻射飛彈等新反輻射手段已經成型，可以說是建立了一個體系。反輻射無人機只是共軍反輻射作戰體系中的選項之一。

文章分析，一旦薩德入韓，薩德配套的AN/TPY-2雷達將會對中國大陸構成嚴重威脅。

這套雷達探測距離達2000公里，這意味中國大陸境內大部分陸空軍演都會暴露，戰機出動的頻次和數量等都會被觀測到。更致命的是，在境內的飛彈發射活動也會被探測到，就好像在家裡裝了一台監視器。

文章說，面對如此重大的威脅，必然要在戰時有反制措施。對於薩德的硬殺傷方式有好幾種，「這其中就包括了反輻射無人機的攻擊」。如果說薩德的雷達是整套系統的眼睛的話，那麼反輻射無人機發揮的作用就是「打瞎敵人的眼睛」。

文章指出，在剛過去的阿布達比國際防務展上，中航技進出口有限責任公司展示了ASN-301反輻射無人機發射車模型。

據防務展現場上的宣傳資料介紹，ASN-301反輻射無人機可加裝被動尋的導引頭和戰鬥部分，一旦發現雷達輻射的電磁訊號，就可以跟蹤輻射源直至發射飛彈摧毀敵方的雷達系統；或者由後方遠程操控，控制反輻射無人機完成對目標的選擇、攻擊。

文章分析，由於薩德的雷達是機動式的，不像固定式的那麼容易攻擊。所以先使用多架電子偵察機或者多顆偵察衛星從不同方向定位，最終使用反輻射無人機進行精確打擊。1060307

(中央社)