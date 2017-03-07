梁女遭網路霸凌 精神科醫師建議這麼做

女模命案，網友湧入梁女臉書謾罵，豈料案情逆轉。精神科醫師今天說，網路霸凌恐使人憂鬱甚至有輕生念頭，呼籲被霸凌者應建立支持族群互相加油打氣，如情緒低落逾兩週應就醫。

台北陳姓女模命案，犯嫌程宇遭逮捕時指控女友梁女是共犯，梁女臉書湧入大批網友謾罵，豈料檢方昨以梁女有不在場證明為由，當庭釋放梁女，網友們趕緊刪留言怕挨告。

精神科醫師楊聰財今天受訪時表示，國內外新聞報導都受不了網路霸凌而輕生案例，網路霸凌多半透過文字、影像，對人產生負面評論、羞辱，使被霸凌對象心生委屈、生氣及挫折，嚴重甚至會有憂鬱症，恐有輕生念頭。

梁女遭犯嫌誣陷，令人聯想到2013年的媽媽嘴命案，當時媽媽嘴咖啡廳老闆呂炳宏等3人，也一度被犯嫌謝依涵緊咬為共犯，經調查才排除涉案。

楊聰財表示，很多人自認「正義魔人」，在案情還未明朗就衝動開罵，使受霸凌者感到受威脅、心靈創傷，可能因此對人失去信心，影響人際關係、不敢上網也不敢看留言，建議網友發表評論前應停看聽，別過於衝動而人云亦云。

楊聰財說，他曾遇過一名年近30歲的女性，因體型的關係遭同事霸凌，不僅在LINE群組內用「恐龍」稱呼她，時不時就拿她做文章，讓她感到非常挫折、受傷，將近半年經常睡不著，出現憂鬱症狀況，後來經藥物、心理治療，並且換了工作環境才走出陰霾。

被網路霸凌導致憂鬱症，其實有跡可尋，楊聰財提醒，如果發現身邊朋友心情一直很低落，平時有興趣的事突然都變得沒興趣，食慾下降、體重減輕、睡不好，甚至有負面想法或有輕生念頭，超過兩個星期就應尋求協助。

楊聰財表示，被霸凌者應建立支持族群互相加油打氣，給予情緒上支持以產生正面情緒以及被接納的感覺，慢慢走出被誤會的陰影。1060307

(中央社)