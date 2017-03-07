荷商收購漢民微測 委辦人員涉內線觸法

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檢調接獲檢舉指出，荷商艾司摩爾（ASML）民國104年間欲收購上櫃公司漢民微測，委託財顧公司洽談，財顧公司邱姓人員疑內線交易買漢民微測股票。檢調今天兵分10路搜索，約談邱女等9人。1060307

(中央社)