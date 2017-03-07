鼻咽癌基因圖譜 港學者破解了

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香港中文大學醫學院在研究鼻咽癌上取得突破，研究人員成功破解鼻咽癌的全基因組圖譜，為治療病症踏出一大步。

香港商業電台今天報導，院方的研究人員在2015至2016年間，取得超過100名鼻咽癌病人的腫瘤樣本，並進行「全基因組測序」。

報導表示，研究發現多種助長癌症腫瘤生長的嶄新基因特質，例如細胞內負責調節發炎機制的「NF-KB通道」，內裡多種蛋白出現基因特變，引致「通道」不正常啟動，有利癌細胞生長。

報導指出，這次研究提供了全面的基因數據，將用於開發新的標靶治療方案及生物標記，以及評估個別病人的特定治療方案。1060307

(中央社)