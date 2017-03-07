女大生古都馬拉松休克送醫 康復出院

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彰師大 19 歲陳姓女大學生 5 日在台南古都國際馬拉松疑因休克昏倒，被送往郭綜合醫院急救，院方診斷是熱中暑，診治後恢復健康，今天出院。

國立彰化師範大學19歲陳姓女大學生首次參加半馬，5 日上午 8 時 40 分行經安平區慶平路，距終點僅剩 3 公里時，疑因休克昏倒，無生命跡象，立刻被送往郭綜合醫院搶救。

郭綜合醫院說，這名女大生當時出現意識昏迷，體溫升到攝氏 38.6 度，醫護人員施以心肺復甦術急救約4分鐘，並送醫治療。

女大生到院時，意識不清，心跳仍快、有抽搐現象、血氧濃度正常，經診斷是熱中暑、輕微心肌酵素增高，診治後逐漸恢復意識，持續住院休養。1060307

(中央社)