60公分內自拍棒可帶上機 月中上路

自拍棒也可以帶上飛機，民航局將修正不得攜帶進入飛機物品的規定，收合在60公分內的腳架或自拍棒可隨身帶上機，預計月中上路。

自拍棒讓人在旅途中留下美好回憶，不過因為長度容易不小心成為攻擊他人的凶器，遭到許多景點、樂園禁用，搭機也禁止隨時攜帶，過去也曾發生有民眾誤將自拍棒放隨身行李，遭安檢發現只能當場丟棄的狀況。

對此，民航局空運組長韓振華今天表示，過去規定收納後長度25公分內的腳架才可帶上機，但隨著自拍棒越來越多人使用，旅客反映隨身帶需求大增，因此民航局日前參考日本相關規定，收合放寬為60公分都可以攜帶，預計本月中實施。

韓振華表示，全世界除日本及台灣，沒有特別限制攝影機腳架上機，不過，他也強調，腳架限制放寬是在不影響機上乘客為原則，若是影響他人，空服員仍會出面勸導旅客。1060307

(中央社)