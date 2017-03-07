美司法部長：FBI調查300名可疑難民
美國司法部長塞申斯等官員今天指出，聯邦調查局（FBI）正在調查約300名獲准入境美國的難民，懷疑這些人涉及恐怖分子相關活動。
法新社報導，官員之所以提供這項數據，是為了證明甫宣布的新行政命令具正當性。這項命令禁止所有難民入境120天，以檢討安全審查程序。
塞申斯（Jeff Sessions）表示：「根據FBI，現今超過300名以難民身分來這裡的人，正因可能牽涉恐怖主義相關活動，受到FBI調查。」
他說：「很多打算支持或從事恐怖活動的人，會透過我們的難民計畫入境。」
美國總統川普今天簽署新的行政命令，除了暫緩所有難民入境120天，也從3月16日起禁止來自6個穆斯林居多數國家的公民入境90天。
1位匿名國土安全部（DHS）官員表示，這300人不屬於已經在調查中、美國境內約千名受伊斯蘭國（IS）團體啟發或感召的「潛在本土恐怖分子」。
但這名DHS官員並未詳細說明這些難民從哪裡入境，或有多少人來自這6個遭新旅遊禁令鎖定、人口以穆斯林為主的國家。（譯者：中央社許湘欣）1060307
(中央社)
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