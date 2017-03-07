印度國鳥孔雀 遭盜獵殺害日益嚴重
印度列為國鳥並劃設保護區禁獵保護的孔雀，最近在西印拉吉斯坦省邦迪縣被發現遭大量獵殺。印度官方統計，邦迪去年就有200隻孔雀被殺。
印度拉吉斯坦省（Rajasthan）邦迪縣的拉吉斯坦省森林局官員5日接獲通報，野外發現至少5隻孔雀死亡，經驗屍報告證實，孔雀頸部被人割傷死亡，因而懷疑是盜獵者所為。相關單位6日對盜獵者突擊，並搜捕盜獵嫌疑犯。
資深野生動物官員告訴「今日郵報」（Mail Today），邦迪是印度孔雀被盜獵最嚴重的地區，去年就有200隻孔雀因盜獵遭殺害。
森林部官員指出，由於孔雀羽毛成為印度出口中東等地的大宗貨物，孔雀最近遭盜獵和農民為保護作物而殺害的情形日趨嚴重。
印度動物福利局（Animal Welfare Board）官員潘迪（Kamna Pandey）表示，印度沒有禁止孔雀羽毛出售與出口，而中東等多地把孔雀羽毛做為宗教用途，且孔雀羽毛還被製成扇子、耳環或用在部分阿育吠陀醫療上，因此許多盜獵者目標都是孔雀身上的羽毛。
此外，印度保護森林（野生動物）部主管芮迪（GVReddy）說，印度農民在播種季節也會以有毒飼料或噴灑農藥毒死孔雀，以免孔雀吃掉種子，這種情況在邦迪也是最嚴重。1060307
(中央社)
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