趙天麟選高市長起跑 揭新經濟列車

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參選高雄市長，立委趙天麟（前左2）7日起跑了並啟動「新經濟列車」，由企業、學者及市民陪同擘劃他的施政願景，為下一個市府團隊勾勒宜居繁榮的遠景。（趙天麟服務處提供）中央社記者王淑芬傳真 106年3月7日

參選高雄市長，立委趙天麟今天起跑了並啟動「新經濟列車」，由企業、學者及市民陪同擘劃他的施政願景，為下一個市府團隊勾勒宜居繁榮的遠景。

目前表態投入高雄市長初選的民進黨籍立委是趙天麟、劉世芳、管碧玲、林岱樺及陳其邁，他們也陸續在市區懸掛起大型問候市民的形象看板。

繼管碧玲日前成立勞工之友會後，趙天麟今天也說起跑了，在八五大樓的觀景台擘劃他的新經濟城市願景。

趙天麟邀請各行各業超級小市民見證未來新經濟高雄蛻變的起點，未來將辦新經濟市民大會展開請益之旅，為城市勾勒宜居繁榮的遠景。

他指出，未來翻轉高雄創新經濟的戰略思維在於產業創新、大港經濟與智慧城市等，他將邀產學專家與超級小市民等共同激盪思維，做為擬定新經濟政策白皮書的參考依據，每週推出具體政策牛肉。

趙天麟強調，新經濟列車啟動記者會並非宣佈正式角逐初選提名的肇始，這是他推動創新政策理念的起點。

他說，民進黨有立意良善的一套遊戲規則，以進行民調方式產生提名人選，希望有意角逐者使出渾身解數拿出看家絕活做政策辯論，共同為高雄經濟發展攜手並進。

與會學者有高雄應用科技大學國際企業系教授李仁耀、美麗島學苑執行長陳志勇、紙風車劇團團長任建誠等人也為趙天麟背書，允諾協助提出優質的新經濟和文化等政策等。1060307

(中央社)