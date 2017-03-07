印尼成台毒販新據點 3人遭斃7人判死

印尼政府雷厲風行掃蕩毒品犯罪，台灣毒販在印尼落網屢見不鮮。目前共有7名台灣毒販在印尼被判死刑，3名台灣毒販在印尼遭警方擊斃。

印尼是東南亞最大的毒品市場，根據印尼官方統計，目前印尼約有450萬名吸毒者，其中120萬人是重度成癮者。

印尼龐大毒品很大部分是來自境外，而台灣罪犯也是這個共犯結構的一員。雅加達警方緝毒局曾表示，台灣人已和中國大陸、香港、馬來西亞與奈及利亞公民一樣，被印尼列為掃毒主要查緝對象。

印尼國家緝毒局官員曾表示，印尼毒品最大來源是中國大陸和台灣。

印尼的毒品價格在亞洲相當昂貴，因此各地毒品會設法進入印尼販售，造成許多台灣毒販前仆後繼，涉險來印尼販毒。

印尼警方1日在雅加達近郊逮捕涉及販運毒品的台灣劉姓男子和高姓男子，其中高男因拒捕遭警方開槍擊斃。這也是印尼警方半年來擊斃的第3名台灣毒販。

去年11月中旬，印尼緝毒人員與國際販毒集團在雅加達近郊爆發槍戰，擊斃1名35歲的台灣洪姓毒販。

今年1月，印尼警方破獲台灣和印尼毒販組成的跨國販毒集團，查獲10公斤的安非他命，並開槍擊斃1名拒捕的40歲台灣毒販。

此外，印尼最高法院去年1月底判決，判處企圖夾帶安非他命闖關進入印尼的3名台灣人陳姓男子、王姓男子及羅姓男子死刑。印尼最高法院去年11月重審此案，仍判這3人死刑。

此外，去年8月底，雅加達地方法院判處4名台灣毒販死刑，分別是40歲的李姓男子、21歲的吳姓男子、25歲的洪姓男子及35歲的石姓男子。

這4名台灣人因持有26公斤的安非他命遭判死刑。全案仍可上訴。不過，根據印尼法律及過去毒品犯罪判刑的案例，這4名台灣毒販上訴平反的機會相當渺茫。

值得注意的是，台灣毒販在印尼犯罪有日益升高的趨勢。目前還有30多名涉及毒品交易的台灣罪犯被關押在雅加達、中爪哇等監獄。這些人大部分都是因為運毒被逮。1060307

(中央社)