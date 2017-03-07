反核團體批核廢處置不切實際 籲政府面對
反核遊行將於11日登場，反核團體今天公布去年民間核廢論壇共識，並批評核廢料放置無人島政策不切實際，要求政府積極面對迫在眉睫的核廢料處置。
一年一度反核大遊行將於11日登場，反核團體全國廢核平台於去年遊行結束後，花費近1年巡迴核電廠與核廢選址地區舉辦了8場核廢論壇，並匯整成一份關於核廢處理的共識文件，今天召開記者會公布共識內容。
全國廢核行動平台表示，民間共識基本上同意以地質安全及環境科學評估作為選址基本條件，必須要先確認潛在地點的地質安全、設場之後有無造成危害的可能，才能進行後續的選址流程。
其次，選址過程中地方意願應列為最優先的考量條件之一，例如在遴選場址時，涉及原住民地區應遵行原住民族相關的法律保障、充分重視原住民族權益等。
此外，蘭嶼核廢應該遷回台灣，但台灣至今還沒準備好要迎接蘭嶼核廢料，因為台灣連基礎的地質科學調查都還沒完成，社會對核廢料的認知與討論非常少，以致於不管台電或政府說要遷去哪裡，都引起很大的反彈，拖慢處理進程、增加處置成本。
反核團體表示，近年來的廢核遊行早已將面對核廢作為主要訴求之一，今年311北南東反核遊行口號也呼籲政府「核廢處置動起來」，積極面對核廢問題。核廢料是全國性的議題，是使用核電無可迴避的代價，而非僅與選址地區相關，應採用民主程序，由下而上共同討論核廢料應如何處置。1060307
(中央社)
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