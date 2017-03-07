荷商收購漢民微測 委辦人員疑內線觸法

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檢調接獲檢舉指出，荷商艾司摩爾（ASML）民國104年間欲收購上櫃公司漢民微測，委託財顧公司洽談，財顧公司邱姓人員疑內線交易買漢民微測股票。檢調今兵分10路搜索，約談邱女等9人。

調查局台北市調查處接獲檢舉指出，荷商艾司摩爾（ASML）104年間欲收購漢民微測公司，因此委一家財顧公司洽談，但財顧公司的邱姓人員卻在105年5月24日至6月15日間，陸續以家人為人頭買漢民微測股票，涉嫌違反證交法的內線交易罪，初估擬制性獲利逾新台幣2100萬元。

調查局蒐證後，報請台北地檢署檢察官陳宗豪指揮，今天兵分10路搜索邱女住處等地，並約談邱女等9人到案。1060307

(中央社)