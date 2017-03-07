國際政情不明朗 日股收黑

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法新社報導，投資人聚焦於本週稍後公布的美國重要就業數據之際，東京股市今天因籠罩在北韓試射飛彈後引發的全球政治不確定因素而下跌。

日經225指數下跌0.18%或34.99點，收在1萬9344.15點。東證一部指數則大致持平，微幅上揚0.01%或0.14點，收在1555.04點。1060307

(中央社)