經典賽7比15輸以色列 隊史最多失分

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中華隊在本屆世界棒球經典賽的第一戰，首次對陣以色列，6任投手遭20支安打襲擊，加上守備2次失誤，打擊慢熱，終場7比15吞敗，是經典賽4屆以來隊史最大失分的一戰。

中華隊在第3屆2013年以0比14輸給古巴，第1屆以3比14輸給日本。今天這場比賽，隊史與以色列首次碰頭，就寫下失分最多的悽慘紀錄。

以色列昨晚與南韓鏖戰10局，以2比1獲勝；今天中午遇到中華隊，雖然取消賽前打擊練習，但是開賽之後不見疲態，以優勢火力整場壓迫中華隊。

中華隊全力搶勝，狀況最好的投手郭俊麟、陳冠宇都難擋對手。郭俊麟0.2局被敲6安打、失4分，陳冠宇2.2局飆出5次三振，但是挨了1發兩分砲。

以色列第1局串連6支安打，攻下4分打退中華隊先發投手郭俊麟；第3局拉凡威（Ryan Lavarnway）從中華隊第2任投手陳冠宇手中，敲2分全壘打，前5局取得6比0領先。

中華隊第6局得分開張，胡金龍安打、張志豪靠對方失誤上壘，蔣智賢四壞保送；在滿壘情況下，前兩次無安打的林智勝，敲出二壘安打、送回2分。後續林益全高飛犧牲打，中華隊攻下第3分。

中華隊一路苦戰，追成3比6落後。7局上以色列又是一輪攻勢，中華隊單局2次失誤，再下5分拉開比數。

7局上以色列戴維斯（Ike Davis）三壘安打、傅雷曼（Nate Freiman）一壘安打，攻下第7分，也打退中繼投手蔡明晉。

以色列7比3領先、滿壘，輪到9棒柏查姆（Scott Burcham），大膽使用短打偷點，林晨樺下丘接球，快速轉傳一壘，但一壘上沒隊友接應，讓以色列壘上3名跑者全回來得分。

以色列11比3領先還不鬆手，8局上伯恩斯坦（ZachBorenstein）二壘安打、 瑞克利斯（Nick Rickles）一壘安打，攻下第12分；9局上傅雷曼（Nate Freiman）敲出3分全壘打，全場攻下15分。

中華隊打線6局得3分，在3比15大幅落後12分的逆勢，9局下緊咬不放，鄭達鴻保送、林哲瑄安打，張志豪、蔣智賢、林志祥、林益全連續4支安打安打，要回4分，但終場仍以7比15落敗。1060307

(中央社)