竹南高中73人繁星上榜 國立大學佔31位
大學繁星推薦放榜，國立竹南高中有73名同學上榜，國立大學佔31人，台政交及中字輩大學錄取10人、師範教育大學3人、醫學醫藥大學4人，升學成績較去年進步。
錄取台大政治系的徐子傑在學校是意見領袖，去年和同學發起為爭取新增後背書包，讓同學能自由選擇揹側背包或揹後背包，解決多年來上下學攜帶東西不便的困擾，騎腳踏車上學的同學比較方便。
邱仕賢是新移民之子，媽媽是印尼籍，文筆佳，是校刊南青社主筆，高中三年沒有補習，幾乎每天複習國英數主科，對法商有興趣，錄取政大風險管理與保險學系，未來想從事銀行保險業領域。
何崧豪的父母親在夜市擺攤，受到導師李政豐和國文老師賴啟慧啟發，考前暫時放棄最愛的棒球，每天讀到凌晨1點多，如願考上理想的中正大學化學暨生物化學系。
錄取中正大學財經法律學系的桂嫚婷，家人曾遇過行車糾紛，當時就想如果自己懂得法律問題，也能保護自己。高中積極參加春暉社、志工社，希望能鑽研財經和法律方面，利用專業協助需要的民眾。
校長李詩慶認為，留在在地高中就讀，不但省去通學時間，與家人相聚時間相對增加，加上繁星推薦保障，更容易錄取理想的大學校系。
(中時)
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