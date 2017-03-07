內埔農會選舉賄選傳聞不斷 屏檢多路搜索
屏東地檢署偵辦農會賄選案，今日大動作於內埔地區進行搜索，檢方對此低調表示，因案件還在進行中，待人員收隊，才會對外說明。
這屆內埔區農會總幹事選舉，由現任農會總務鍾志喜，對上內埔鄉公所財政課長廖德魁，因兩人背後分別有不同的政治勢力支持，這場選舉被視為明年內埔鄉長選舉的前哨戰，各路人馬都想在明年選舉前，先擴大自己在農會系統的勢力。因選情激烈，賄選傳聞不斷。
最後選舉結果，由鍾志喜陣營以32席會員代表贏了對手廖德魁的13席，並已於3月1日完成理監事改選作業。
(中時)
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