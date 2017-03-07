24K至48K 高市長照人力需近2000人
長照2.0即將在6月上路，高雄市長照服務人力缺很大，需要近2000人，市府將首度跨局處聯合舉辦3場徵才活動，薪水從24K至48K，11日起辦3場，將有73家廠商參與，將先招募509位長照人力，歡迎年輕人或二度就業的中年民眾加入。
高市社會局、衛生局、勞工局、教育局及原住民事務委員會5局處今天聯合召開記者會，宣布將於3月11日在福誠高中1樓活動中心、3月18日在鳳山行政中心大禮堂及3月19日在那瑪夏大光教會3區，舉辦長照人力徵才就業媒合活動。
其中針對偏鄉服務資源短缺、人力資源不足，特別在那瑪夏大光教會舉辦徵才活動，鼓勵當地原住民投入推動偏鄉照顧服務的行列，可就近就業，並充實原住民區長期照顧服務能量。
社會局表示，這次共有73間廠商參與徵才，有老人養護中心、護理之家、居家服務單位、日間照顧中心等廠商，徵才對象以照顧服務員、護理人員為大宗，其他尚有社工、生活輔導員、廚師、清潔人員及活動企畫等，共開出509個職缺，薪水從2萬4000元起跳，最高可到4萬8000元，周休2日，每天上班8小時。
副市長許銘春說，推估長照2.0計畫實施後，高市需要被照顧的近8萬4351人，第1階段長照人力需求1977人，這次3場徵才希望能招募到977人，但廠商只開出509個職缺，將先招募509人。
原住民委員會主委谷縱．喀勒芳安說，高市原鄉55歲以上老人有1400多人，失能有近300人，目前14個部落只有7處設有文化健康站，專業長照人力缺一半以上，很需要部落族人間在地照護。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。