24K至48K 高市長照人力需近2000人

高雄市長照需才孔急，5單位聯合徵才。（呂素麗攝）

高雄市長照需才孔急，勞工局長鄭素玲（左起）、社會局長姚雨靜、副市長許銘春、衛生局長黃志中、教育局長范巽綠及原民會主委谷縱．喀勒芳安等首長，今天宣布將徵才。（呂素麗攝）

高雄市原住民委員會主委谷縱．喀勒芳安希望原住民朋友多多投入長照人力。（呂素麗攝）

長照2.0即將在6月上路，高雄市長照服務人力缺很大，需要近2000人，市府將首度跨局處聯合舉辦3場徵才活動，薪水從24K至48K，11日起辦3場，將有73家廠商參與，將先招募509位長照人力，歡迎年輕人或二度就業的中年民眾加入。

高市社會局、衛生局、勞工局、教育局及原住民事務委員會5局處今天聯合召開記者會，宣布將於3月11日在福誠高中1樓活動中心、3月18日在鳳山行政中心大禮堂及3月19日在那瑪夏大光教會3區，舉辦長照人力徵才就業媒合活動。

其中針對偏鄉服務資源短缺、人力資源不足，特別在那瑪夏大光教會舉辦徵才活動，鼓勵當地原住民投入推動偏鄉照顧服務的行列，可就近就業，並充實原住民區長期照顧服務能量。

社會局表示，這次共有73間廠商參與徵才，有老人養護中心、護理之家、居家服務單位、日間照顧中心等廠商，徵才對象以照顧服務員、護理人員為大宗，其他尚有社工、生活輔導員、廚師、清潔人員及活動企畫等，共開出509個職缺，薪水從2萬4000元起跳，最高可到4萬8000元，周休2日，每天上班8小時。

副市長許銘春說，推估長照2.0計畫實施後，高市需要被照顧的近8萬4351人，第1階段長照人力需求1977人，這次3場徵才希望能招募到977人，但廠商只開出509個職缺，將先招募509人。

原住民委員會主委谷縱．喀勒芳安說，高市原鄉55歲以上老人有1400多人，失能有近300人，目前14個部落只有7處設有文化健康站，專業長照人力缺一半以上，很需要部落族人間在地照護。

(中時)