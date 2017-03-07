講這麼細！艾瑪華森坦承用這東西潤絲恥毛

艾瑪華森分享「美人密技」，連恥毛保養都不藏私公布！(達志影像)

近來忙宣傳電影《美女與野獸》的英國女星艾瑪華森，日前受美容網站《Into the Gloss》之邀，分享自己的「美女」秘訣，而不愧是集睿智與勇氣於一身的女孩，艾瑪不僅態度落落大方，甚至大方到有點過頭，講解保養步驟細到連恥毛的部分都「照顧」到。

艾瑪接受專訪，談自己的美麗秘密，表示每天的基礎保養，她都堅持選用有機產品並深層護膚，另外，她也推薦泡澡，喜歡到立誓這輩子每天都會泡還不夠，有空的話一天甚至要泡上2到3次，笑稱：「洗澡時，不會發生恐怖的事，所以我總是會找時間做這件事」，很愛邊泡澡邊煲電話粥，還喜歡在泡澡時「加味」，添加瀉鹽（Epsom Salt）和精油到洗澡水裡，薄荷、肉桂、尤加利、薑等香氣，都是她喜歡的。

至於毛髮的保養，艾瑪也有獨門祕訣，她透露雖頻率不高，但自己從9歲開始就會漂嘴唇上方的汗毛，另外，特別愛用一種以葡萄籽、荷荷巴油、茶樹精油和鼠尾草籽油調製成的「Fur Oil」，拿這來擦任何地方，無論眉毛、髮梢甚至明確指出也會塗抹下體恥毛，據悉有軟化毛髮的效果，相當「開誠布公」，艾瑪華森笑說，在IG時代，很容易將生活編輯得很完美，但她喜歡談論真實的生活，私底下，艾瑪就是會做這些事情無誤！

(中時電子報)