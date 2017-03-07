明華園與竹縣推廣禁燒稻草與垃圾分類 MV首播
新竹縣政府近日與明華園總團合作，以低成本自製自導自演「禁止燒稻草與垃圾分類」2支宣導短片，總團長陳勝福7日特別到縣府參加MV首播會，他並表示，這是明華園88年來創舉，首次與公部門合拍公益廣告，縣長邱鏡淳則頒發表揚狀，感謝明華園願意為公益環保跨刀演出。
陳勝福表示，明華園創團至今已88年了，跑遍全國、海峽兩岸、全世界，可說是大江南北跑透透，這次與新竹縣政府合作真的是創舉，希望民眾與明華園一樣，共同為環保盡1分心力。
對於縣府自製自導自演的能力非常稱讚，未來到世界巡演時，會免費為新竹縣政府宣導環保議題，希望我們所生長的地球能夠萬年久遠。
縣府指出，此次拍攝的2支宣導短片，是邀請孫翠鳳與名伶晨翎小姐，以古裝劇分飾梁山伯與祝英台方式演出「禁止燒稻草」，再以時裝打扮演出「垃圾分類」宣導短片。
兩齣劇情都以詼諧方式來宣導，並且注入客語包括「一定不可以」、「謝謝你」等客家元素，兩位主角是在仔細推敲好久，經過多方練習後，說得字正腔圓，讓人佩服，另在「垃圾分類」劇中，峨眉東方美人茶、關西仙草成了道具，也成功推銷新竹縣農特產品。
(中時)
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