小三金敏喜回韓 和已婚導裝不熟急搬家
韓國女星金敏喜去年介入已婚導演洪尚秀家庭，使洪尚秀狠心向元配提離婚，日前金敏喜在柏林影展封后，大方對洪尚秀示愛，近日兩人返回韓國後，一改原先高調作風，被拍兩人上醫院刻意一前一後避風頭，而金敏喜還被爆料疑因不堪壓力，急忙搬家。
金敏喜前年拍電影《這時對，那時錯》與導演洪尚秀擦出火花，還傳金敏喜對前來理論的洪尚秀妻子示威，反批對方：「妳為什麼不管好自己老公」。今年一月洪尚秀、金敏喜被目擊在首爾拍片，本月5日韓媒《Dispatch》更拍到兩人私下結伴看醫生，可見兩人關係日趨親密。
有別於在柏林影展大方公開態度，金敏喜和洪尚秀回到韓國後，行為變得相當低調，被拍到看皮膚科當天，兩人出診所後故意分前後走，金敏喜更是將帽子壓得很低，似乎怕被路人認出，又傳因住所曝光壓力大，金敏喜最近已急搬新家，轉到江南區居住。
而洪尚秀去年底正式向元配提出離婚申請，報導中指出，他去年9月30日凌晨接到小三金敏喜一通電話後，便急忙離開家裡，至今沒再回家過，與妻子決裂至今快半年。
(中時電子報)
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