東京奧運 估經濟效益32兆日元
共同社7日報導，東京都6日公布估算結果稱，2020年東京奧運會和殘奧會帶來的經濟輻射效果從申辦成功的2013年9月至奧運會舉辦10年後的2030年9月的約17年間，日本全國總計達32兆日元左右。其中東京都約為20.4兆日元，東京都以外約為11.8兆日元。
東京都表示，以倫敦奧運會為參考，可預測經濟輻射效果將持續至奧運會後10年左右。根據這一估算，年均GDP將推高9000億日元左右。
據東京都稱，就業方面，東京都預計增加約130萬人，東京都以外約增加64萬人。從各領域來看，服務業、建築業、商業、運輸及通訊業將有所增加。
此外關於都外輻射效果，認為「預計以遊客等為主將較多前往東京近郊」。
去年12月奧組委披露總預算大致為1.6兆至1.8兆日元，東京都根據這一數據進行了估算。總預算中提到的設施完善費、賽事運營費之外，無障礙對策等投資、外國遊客增加等「後期效果」也被考慮在內。
東京都在決定申辦前的2012年曾宣布，以設施完善費為主到2020年為止的經濟輻射效果約為3兆日元。此次加上後期效果，把時間延長至奧運後10年，重新進行了計算。
(旺報)
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