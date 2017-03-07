「繁星」熠熠 普台高中申請學生近9成上榜

普台高中繁星推薦亮眼！全體錄取學生與師長歡喜合影。

普台高中繁星推薦亮眼，(左起)班導梁向緯、班導劉慧吟、探花清大材料工程系傅琬雲、校長林秋惠、榜首台大資工系綦家承、副校長洪誌陽。

普台高中繁星推薦亮眼！全體錄取學生與師長歡喜合影。中間左起班導梁向緯、班導劉慧吟、副校長洪誌陽、校長林秋惠、顧問吳亞玲、班導夏旭明、班導李佳佩。

普台高中繁星推薦亮眼！全體錄取學生與師長歡喜合影。中間左起班導梁向緯、班導劉慧吟、副校長洪誌陽、校長林秋惠、顧問吳亞玲、班導夏旭明、班導李佳佩。

106年大學繁星推薦7日放榜，普台高中58人申請，近九成學生上榜，包辦台大、清大、交大、成大、政大、中央、中興及國立師範大學等明星學校，打出漂亮的全壘打！國立大學的錄取率更高達83%，普台學子在專業的教育團隊輔導下，透過繁星推薦管道錄取大學的比例逐年攀升，一圓夢想的大學校系。

學測南投榜首綦家承同學順利錄取台灣大學資訊工程學系，探花傅琬雲同學也如願錄取清華大學材料科學工程學系，兩人聽到消息皆興奮歡呼！綦家承最喜歡普台的靜心課，他說：「靜心課程讓我可以在考試壓力下沉澱煩雜的心，靜坐過後又能以平靜的心面對課業。」傅琬雲則感謝普台讓她更趨成熟，「感謝十年的普台歲月給予我最充足的滋養。」

錄取交大奈米科學及工程學位的游庭岳同學，課業上維持頂尖的在校成績，也積極的參加校外比賽，曾在全國高中職日語配音比賽、全國數學建模比賽、全國英語單字王大賽榮獲佳績。游庭岳同學期許自己能走在科技的尖端，以奈米科技再造人類福祉。

考取成功大學都市計畫學系的詹禾同學，以及生命科學系的方婷郁同學，兩人皆是普台12年一貫的學生。詹禾的父親是高師大美術系教授，母親則是普台高中的書法教師，從小在充滿藝術氣息的家庭下耳濡目染，謙遜的詹禾說：「書法就是一門靜心的藝術。」正因如此，才能靜心在課業上精進。方婷郁同學多才多藝，除了多次代表學校參加全國日語、英語競賽，從小在普台學習鋼琴與小提琴至今，相當樂在其中！未來期望結合醫學知識，提升醫療品質，帶動醫學發展。

獲選為南投優秀青年的李姿璇同學，錄取政大統計系，她說自己對財務管理深感興趣，未來希望成為理財專家，善用在普台所學的日語及西語，並在政大校園持續充實自己的外語能力，將來出國攻讀碩士學位，以專業的財務背景為國奉獻。錄取中央物理系的李漢琮，國小一年級起就讀普台，一路學習至今，現已通過日語N2檢定(大學日語系畢業門檻)，未來希望透過基礎科學更了解世界。

此次錄取台師大的化學系吳純瑜同學、物理學系廖重皓同學、生命科學系邱顯鵬同學，三位志同道合，決心在大學深入探索科學、宇宙與生命的奧妙。擁有極佳領導能力的廖重皓，擔任多年的班長與兩次外語成果展總召，從小就愛問問題的他，非常感謝8年來在普台，師長們總是不厭其煩地回答他在課業與生活上的疑難雜症。吳純瑜及邱顯鵬兩位則表示：「謝謝普台的栽培以及班導日夜陪伴，班上讀書風氣興盛，各科老師皆充滿正能量，讓他們能以積極、正向的心備戰。」

普台高中校長林秋惠說：「普台發揮言教、身教、制教、境教四教優勢，讓同學們得以在12年一貫多元、適性的優質環境中學習。在多元入學的管道下，普台的輔導團隊結合行政處室與班級導師的力量，個別了解每位學生的升學志向，協助孩子擇其所愛的最佳校系，此次繁星計畫大放光芒，台大、清大、交大、成大、政大全到齊，第二、三輪的孩子也如願錄取，成功的輔導策略助學子們一臂之力，祝福所有同學在各自領域上展現自己的亮點！」

(中時電子報)