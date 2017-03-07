WBC》中華隊6投難擋以色列 明戰荷蘭少3投可用
中華隊今天（7日）在經典賽首戰面對從資格賽晉級的以色列，單場動用6任投手輪番登板，被擊出20支安打，打線則是比賽後段才有所發揮，但為時已晚，終場以7比15敗給以色列，留下慘烈一役。
此戰中華隊排出的先發投手郭俊麟，只投0.2局，用了29球，被敲6支安打丟4分，吞下敗投；陳冠宇中繼1.1局，用了43球，被擊出4支安打，其中在3局上被轟出2分全壘打丟分，送出5K；蔡明晉中繼2.2局，用了36球，被敲3支安打，失2分。
第4任投手倪福德只投0.1局丟3分；林晨樺投了0.2局，雖然是帳面上唯一未失分投手，但他在7局上一次傳球失誤造成重傷害（失分記在倪福德）；羅國華後援2局，用了44球，挨了1發3分炮，失4分。
依據經典賽用球數限制，投手投滿30球以上，需休息1天，因此陳冠宇、蔡明晉、羅國華明天都無法出賽，其他3名投手若明天繼續出賽，且未投滿30球， 9日對上韓國之戰也將無法登板。
打擊方面，中華隊此戰受限於以色列先發貝克的壓制，前3局遭到9上9下，直到第4局才出現首安，6局下靠著林智勝適時二壘安打攻下分數，單局進帳3分，後2局各敲1安沒得分，9局下接連出現5支安打，單局追回4分，但最終未能改變戰局。
中華隊打線此戰合計掃出12支安打，先發9人全員安打，其中張志豪、蔣智賢都是單場雙安。
(中時電子報)
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