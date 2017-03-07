相機快門大廠 捐巡邏車嘉惠鄉里

巡邏車捐贈儀式在潤康工業總部舉行，董事長朱清福〈左四〉交車給大雅區六寶里守望相助隊長王軒文〈左三〉。(王文吉攝)

相機快門大廠潤康工業，捐贈巡邏車給大雅區六寶里守望相助隊。(王文吉攝)

大雅區六寶里守望相助隊獲贈巡邏車，將汰壞12年舊車。(王文吉攝)

全球相機快門市佔率達6成的潤康工業，捐贈巡邏車給總部所在地的守望相助隊，上午由董事長朱清福交車給大雅區六寶里守望相助隊，隊長王軒文代表接受，大雅區長徐家強也到場參與交車儀式。

王軒文表示，該隊有48名成員，支援警方防竊、交管重任，自創隊長陳戶章成隊以來，各項評比屢創佳績，曾獲全國第一殊榮；隊員巡察使用的巡邏車車齡已屆12年，不僅耗油，安全也堪慮，非常感謝潤康朱董慷慨解囊。

朱清福說，他自大雅區六寶里土生土長的子弟，這塊土地讓他成家立業，也讓他打下全球6成的相機快門市場，基於回饋鄉里，特別捐贈1輛巡邏車，為地方治安貢獻些許心力。

(中時)