司法院長許宗力巡北院與眾法官座談

司法院長許宗力巡北院與法官座談

司法院長許宗力，今(7)日下午，會同司法院副院長、秘書長等官員視察台北地方法院，由北院院長洪兆隆陪同接待，許先走訪法官辦公室與法官會晤，隨後與50名法官在四樓多媒體剪報室進行不公開座談，這是許宗力去年11月1日走馬上任後，第三次視察地方法院聽取法官意見。

許宗力先前已走訪基隆地方法院、桃園地方法院，幕僚轉述，桃園市升格直轄市後，桃園地院案件爆增，但法院的資源並未與時俱進，是一個比較艱困的法院，未來許宗力還預計到二審法院去巡視。

(中時)