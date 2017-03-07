弱視貧生立志當法官 如願上國立法律系

我要評比

北港高中繁星亮麗，自右至左分別是陳新諺(台大地質系)、簡敬堂(政大資科系)、蔡承澤(交大電機系)、蔡佾珣(成大藥學系)、蘇溫仁(中國醫藥學系)、蘇子嘉(清大動機系)。（許素惠翻攝）

北港高中弱視生蔡其霖以一般生身分繁星推薦上高雄大學法律系。（許素惠翻攝）

北港高中繁星成績歷年來最佳，台、清、交、成、政等龍頭國立大學，都有人上榜，其中69級分蔡佾珣如願錄取成大藥學系，而弱視的蔡其霖出身中低收入家庭，但成績優秀，學測61級分，立志要成為捍衛正義的司法官，如願錄取國立高雄大學法律系。

北高54人順利摘星，有21人成功上高師、彰師、中興、中正等國立大學，2人錄取藥學系，成績斐然，校長傅國樑上午逐一頒發錄取國立大學及醫藥相關科系的同學獎學金。

弱視的蔡其霖家境清寒，但在校成績一直保持全校前10名，繁星錄取國立高雄大學法律系，希望日後能成為一名主持正義的好法官。

蔡其霖天生白內障，手術後兩眼視差1000度，需靠眼鏡矯正，無法考汽機車駕照，運動反應較慢，國中使用放大課本，因不便攜帶，高中使用一般課本，幸同學互助，每每借他筆記。參加學測申請試卷放大、特殊考場延長時間，但繁星以一般生身分申請，如願考上法律系。

蔡父是工廠作業員，母親家管，哥哥蔡佳霖也是北高校友，目前就讀台南大學，兄弟都靠優異成績申請獎助學金及學雜費減免念書。

(中時)