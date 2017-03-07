台灣宏觀電視 將轉移交棒公視

網路時代，僑委會轄下「台灣宏觀電視」規劃轉型，業務及補助將移轉至文化部主政下的公共電視，預期在本年度結束，順利完成移轉工作。

僑務委員會委員長吳新興明天將赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。根據書面報告指出，預計將提出台灣宏觀電視交棒洽商進展、宏觀電子報新增影音內容、華僑會館移轉國產署、建立海外華僑文教服務中心督考制度、制定「海外僑社辦理紀念二二八活動實施計畫」等內容。

僑委會書面報告表示，台灣宏觀電視於民國89年開播有其時空背景，製播16年以來，透過衛星及授權海外電視業者等方式，提供全球六大洲僑胞觀眾免費收視，但在網路媒體快速發展的當下，僑胞獲取訊息已有多元管道，檢討變革以電視頻道為主的傳播方式，並節省公帑已勢在必行。

僑委會研議將「台灣宏觀電視」業務朝移轉至文化部主政的公共電視方向推動。1月20日僑委會與文化部召開「首長合作業務會談」，會中就宏觀電視日後規劃達成共識。

據規劃，宏觀電視新台幣1億多元的預算額度，將由文化部另研提專案計畫向國發會申請107年度社發計畫預算，支持公視製播台灣文化的節目內容，朝國際文化輸出，豐沛公視的創作資源。

僑委會說，台灣宏觀電視交棒進程已有重大突破，預期在本年度結束，順利完成移轉工作。此外，僑委會也改版「宏觀電子報」網站，新增影音內容。

華僑會館則決定於105年12月15日委託民間營運契約屆期後，不再委外經營，並將移交財政部國有財產署妥善運用，帶僑委會檔案庫房裝修及搬遷作業完成後，預計7月間將華僑會館移交財政部國有財產署管理。

此外，報告還提及將建立海外華僑文教服務中心督考制度、並制定「海外僑社辦理紀念二二八活動實施計畫」等。1060307

(中央社)