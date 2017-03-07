女性投入科學阻礙大 玩具選擇就有差

調查顯示，台灣女學生投入理工、科學領域，較男性遇到的阻礙更大，家長傾向勸阻。學者認為，男女科學天分差異不大，但從小家長的期待不同，給的玩具不一樣，影響後續生涯發展。

主辦「台灣傑出女科學家獎」多年的台灣萊雅公司，今天公布一項調查顯示，家長普遍對女兒的數理能力較沒信心，平均自評成績僅65分（滿分100分）。另外，仍有13%的家長，會勸阻女兒就讀理工科系，遠高於兒子的3.7%。

吳健雄學術基金會執行長林明瑞表示，性別在學習科學上有差距，國際皆然。台灣教育現場也可發現，高中數理的學習成就，女性普遍比男性低，至今「女性適不適合念數理」，仍是很多家長的疑問。

林明瑞表示，OECD（經濟合作暨發展組織）曾有一份報告，推論男女數理的差距，可以推到嬰兒時代，父母的期待就不一樣。「男主外，女主內」仍是普遍觀念，給女生玩洋娃娃、扮家家酒，男生則玩積木、模型，後者獲得較好的空間、邏輯訓練，也導致後續發展出現差異。

林明瑞也舉出歐洲的研究，發現11歲之前，男女數理學習差異不大，但11歲到15歲之間，男生興趣沒有衰退，女生卻呈現衰退，到了15歲之後，男生興趣普遍增加，女生則「一去不回頭」。

林明瑞表示，很多女學生很有科學天分，但從小就較缺乏引導。數學科的學習差距更大，國中階段很多女生都會受挫，到了高中接受分科教育，男女差距就拉得更大了。

林明瑞認為，性別平權在台灣推動多年，多數家長的「觀念」已有改變，但真正在行動、輔導子女時，還是會有差距，「很多家長表面上不干涉，實際上不是那麼回事，對女兒還是有不同的期望。」

林明瑞表示，男女的性格還是不太一樣，女生比較敏感，面對生涯更容易質疑和躊躇，更傾向認為要有聰明的頭腦，才能往理工發展。

他也建議，教女生跟教男生不一樣，男生可以放手讓他們競爭，女生則要多關懷、多鼓勵，給予更多的信心。1060307

(中央社)