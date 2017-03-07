NBA波格特首亮相即骨折 騎士慘遭火噬

中鋒波格特加盟美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊後，今天首度披掛上陣，結果不到1分鐘就左腿骨折，本季剩餘賽事能否再登場還不得而知。騎士終場以98比106不敵邁阿密熱火隊。

法新社報導，2日才以自由球員身分加盟騎士的波格特（Andrew Bogut），今天在騎士主場「速貸體育館」（Quicken Loans Arena）的首度亮相，僅打了58秒就和熱火前鋒懷特（Okaro White）相撞受傷。

32歲澳洲球星波格特，在隊友攙扶下走回更衣室，即未再返賽場。隨後的檢查顯示，波格特脛骨骨折，他能否在剩餘賽季重返球場，立刻打上問號。

騎士一哥詹姆斯（LeBron James）表示，聽到「喀」一聲後他就覺得不妙。詹姆斯告訴記者：「碰撞發生當下我有聽到骨折聲，當我去看他並聽他說話時，我就已知道，我有聽到骨折的聲音。」

騎士已有洛夫（Kevin Love）與史密斯（J.R. Smith）2員傷兵，波格特受傷更是雪上加霜。有總冠軍經驗的波格特加盟騎士，原被視為是騎士內線的一大利多；3度代表澳洲打奧運的波格特，2015年幫助金州勇士擊敗騎士，奪下NBA冠軍。

在被問及波格特的心情時，今晚攻下30分的詹姆斯說：「你們覺得呢？他才打58秒，然後就傷到可能剩下賽季都得報銷，真的是無話可說。」

效力過騎士的熱火隊威特斯（Dion Waiters）對上老東家狂砍29分，帶領熱火贏球；板凳出發的艾靈頓（Wayne Ellington）也幫熱火添了18分。

騎士今晚的得分大多來自詹姆斯與厄文（Kyrie Irving）；厄文攻下32分，而詹姆斯除30分外，還抓了17個籃板。1060307

(中央社)