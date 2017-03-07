頭份警上山護鴿 救出保育類大冠鷲
目前正值賽鴿活動期間，苗栗縣頭份警分局為遏阻不肖之徒在山區架設「天網」擄鴿，與民間護鴿團體組成護鴿專案，不定時前往山區查緝。
頭份警方局偵查隊小隊長劉孟宗率警員張志成及民間護鴿團體等10餘人，7日冒雨前往造橋鄉和銅鑼鄉等山區查緝，共查獲6具大型非法捕鴿網。
警方在拆網過程，在銅鑼山區發現有1隻保育類大冠鷲受困鴿網，員警小心翼翼將大冠鷲從網具卸下後，立即拆除不法網具，避免無辜賽鴿及保育動物類再次受害。
分局連絡縣府農業處動保科將大冠鷲帶回，動保科人員初步檢視大冠鷲約有2斤重，已屬於成鳥，翅膀跟腳被鴿網纏住，有多處擦傷，帶回收容中心檢查後再野放。
頭份分局分局長林振明表示，分局將持續執行護鴿專案，有效嚇阻擄鴿歪風並維護轄區自然生態，也呼籲民眾提高警覺，發現可疑跡象立即報警，共同打擊犯罪。
(中時)
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