瑞銀估2017陸GDP為6.4%

瑞銀財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家胡一帆今天表示，大陸經濟成長率（GDP）目標今年為6.5%左右，符合中國經濟有序下滑，瑞銀估2017年大陸GDP為6.4%。

另外，中國人民銀行（大陸央行）今年升息的機率小，但可能降準1至4次。

瑞銀7日舉行媒體電話會，主題為「兩會解讀及中國市場投資策略」，邀請胡一帆以及瑞銀證券中國首席策略分析師高挺，解讀中國大陸今年的經濟，並回答媒體提問。

中國大陸國務院總理李克強今年在政府工作報告中將經濟成長目標設為6.5%左右。胡一帆表示，相較大陸以前將國內生產毛額（GDP）成長目標設在一個點上，到今年提出「左右」，這是更溫和的提法。

他說，每年外界都在探討不要把經濟成長目標看得太重，但這還是一個硬指標。今年設為6.5%左右，比起去年的6.5至7%之間，稍微彈性地往下走了一點，這和市場預期中國經濟「有序下行」是相符合的。

胡一帆回答媒體提問時說，瑞銀預測的中國大陸今年的GDP成長率是6.4%，也是在6.5%左右，大陸在轉型當中經濟可能會繼續下滑。今後，政府執政的思路都會往這個方向走，不是一個點，而是採用更靈活的方式。

至於貨幣政策方面，胡一帆指出，大陸今年的貨幣政策應該還是會繼續從注重流動性轉向支持經濟的成長，在今年後續如果碰到經濟下滑壓力比較大的時候，貨幣政策還會是比較支持性的。

他強調，若從這個角度來講，今年升息的可能性比較小，畢竟經濟還在下滑，通膨比較溫和，但是降低存款準備金率可能性蠻大的。尤其是在經濟面臨下滑風險時，還是可能降準。瑞銀預測，最多可能降準到4次。1060307

(中央社)