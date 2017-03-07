小模命案頭七 死者母親：辦好女兒後事

陳姓外拍女模命案，今天逢「頭七」。外傳昨天獲釋的死者閨密梁姓女子，有意想在陳女火化之前，見最後一面。死者母親說，現在最重要是幫女兒辦好後事，其他不願多談。

陳姓外拍模特兒日前遭通緝犯程姓男子勒斃，死者家屬今天依照民間習俗，為陳女舉辦「頭七」法會。

外傳，梁女於昨天獲得釋放後，想趁陳女在被火化之前，見最後一面。陳母今天接受採訪時表示，如今只要一想起女兒，心情就相當悲痛，目前最重要就是幫女兒辦好後事，至今未接到梁女主動聯絡，其他不願多談。1060307

(中央社)