郝龍斌：年改讓年輕職業軍人想簽退

國民黨主席參選人郝龍斌在立法院外慰問「八百壯士」成員。(圖/本報系資料)

國民黨主席參選人郝龍斌今天(7日)赴立法院門外，探視抗議年金改革不公的「八百壯士」成員。他於現場表示，蔡政府推動的年改讓國家失信於民，現在的年輕在役軍人多有想簽退的意願。

郝龍斌於7日早上抵達立法院，面對由退伍軍人組成的「八百壯士」，以及眾多媒體，他有感而發，對年金改革表示看法。

郝龍斌說：「身邊沒有人反對年金改革，只是反對不公的改革路線。」他強調：「由於政府不再保障退休待遇，現在不少職業軍人都想著要簽退。」

此外，郝龍斌也不忘為即將到來的國民黨主席選舉拉票。他表示，現在藍營支持者最在乎的事情，就是誰能帶領國民黨再起，以及能夠在選後團結國民黨！

(中時電子報)