陳師孟公然恐嚇司法 羅智強：只在星爺電影看過

陳師孟日前一席要清除「辦綠不辦藍」法官的說法，引發不少討論。（中時資料照／鄭任南攝）

監委被提名人陳師孟日前表示，應該要以「除垢法」將辦綠不辦藍的恐龍法官清除；對此，前總統府秘書長羅智強痛批，除了曾在周星馳的電影中看過王公貴族公然恐嚇法庭外，從未於古今中外的民主國家見過有準官員敢大剌剌地恐嚇司法。

「他以為監察權可以凌駕司法，成為打擊異己的政治工具。」羅智強認為，在陳師孟眼中，只要法官判決違背民進黨利益，就是司法敗類，他想請問提名陳的總統蔡英文，是否認同此說法？或者這根本就是小英的真心想法？

羅智強還提到，若蔡英文不願表態、嚴正駁斥陳師孟，那他們兩人就得一起承擔「司法獨立屠夫」、「民主政治殺手」的罪名，而若是小英不將對陳的提名撤除，就代表著她公開宣誓，將藉由監察院，把政治黑手伸進司法。

(中時電子報)