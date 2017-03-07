陳師孟公然恐嚇司法 羅智強：只在星爺電影看過
監委被提名人陳師孟日前表示，應該要以「除垢法」將辦綠不辦藍的恐龍法官清除；對此，前總統府秘書長羅智強痛批，除了曾在周星馳的電影中看過王公貴族公然恐嚇法庭外，從未於古今中外的民主國家見過有準官員敢大剌剌地恐嚇司法。
「他以為監察權可以凌駕司法，成為打擊異己的政治工具。」羅智強認為，在陳師孟眼中，只要法官判決違背民進黨利益，就是司法敗類，他想請問提名陳的總統蔡英文，是否認同此說法？或者這根本就是小英的真心想法？
羅智強還提到，若蔡英文不願表態、嚴正駁斥陳師孟，那他們兩人就得一起承擔「司法獨立屠夫」、「民主政治殺手」的罪名，而若是小英不將對陳的提名撤除，就代表著她公開宣誓，將藉由監察院，把政治黑手伸進司法。
(中時電子報)
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