高雄駁二共創基地3月正式營運 全國第一個媒合異業文創基地

高雄駁二共創基地空間規畫令人驚豔，二層樓高的大面書牆，還有鋼管連結不同樓層。（李義攝）

高雄駁二共創基地，從樓上到樓下，不走樓梯，溜滑梯也可以到。（李義攝）

在上海已有相當知名度的【依璨禮服設計】，創辦人呂旻秀回到駁二成立設計部門。（李義攝）

青春設計節參展學生組成的【滾動綠葉工作室】，是共創基地最年輕團隊，逐夢也築夢。（李義攝）

【odor funder】創辦人洪晟富，以品嗅覺辨識為服務項目，也接受客製化香水服務。（李義攝）

從北部回到高雄的打狗子弟組成的【一起設計】，擅長老屋再造。（李義攝）

高雄駁二共創基地3月正式營運，有別於其他縣市文創中心同業群聚經營模式，大膽嘗試以異業聚集為營運主軸，期盼異業間能擦出火花進而跨域結盟，發揮相乘效益，擴大產業規模並帶動產業轉型。甫開幕就立即吸引十餘家台商及年輕創意團隊進駐。

佔地1200坪2層樓的空間，每間工作室以落地窗為店面，完全穿透性的視覺效果，讓不同產業業者間透明無障礙，看得見彼此在什麼，駁二營運中心希望藉著這種無障礙式的視覺，進而會產生拜訪鄰居的串門子效果，讓這些各領域的頂尖好手們，因瞭解而創造異業結盟。

國內文創業界首見公部門的先進大膽作法，令人好奇又不免臆測前景，但文化局長尹立表示，凡事總要有先行者，過去，文創業多是「同業聚集成市」，容易步入只有競爭，不自覺地會劃地自限。

尹立指出，在基地裡的各家異業，因為緊鄰而認識，互動的過程中，可能因腦力激盪又萌生新的創意及市場，再結合基地裡的其他異業，擴散創意的價值，擴大產業規模。

例如基地裡的業者有了想法，但不知如何進行品牌行銷、智慧財產權及財務問題，求助基地裡的法律事務所、會計師事務所、公關公司等鄰居，可立即組成一支創業團隊進軍市場。

位於緊鄰駁二大勇倉庫的華運大樓3、4樓，共1200坪的coworking空間，處處令人驚艷，串連兩個樓層的出入口除樓梯外竟有溜滑梯與鋼管，大片落地窗外的港區風景，是挑高空間兩層樓高的整面書牆等。

目前已有16家業者進駐，包括從高雄赴上海經營已有相當知名度的【依璨禮服設計】，創辦人呂旻秀回到駁二成立設計部門，希望培育更多台灣設計人才，她表示，自己的女兒就讀屏科大時尚設計系，決定一同留在南部打拼。

在鹽埕區長大的【odor funder】創辦人洪晟富，原與夥伴共同創立香水品牌LFP香料香水實驗室，進行客製化香水服務，為了完成想回到高雄的信念，在駁二獨立創辦「odor funder」，以品牌嗅覺辨識為服務項目。

2014年青春設計節參展學生組成的【滾動綠葉工作室】，是共創基地最年輕團隊，畢業後成立桌遊工作室進駐母校和春科大育成中心，因為想更直接面對業界挑戰，選擇離開母校扶持，加入共創基地。

從北部回到高雄的打狗子弟組成的【一起設計】，擅長老屋再造，曾獲2014年ADA新銳建築獎，原想在鹽埕區找間老屋改造為辦公室，因認同駁二共創基地「打群架」的概念，和「一起設計」的精神一致，選擇加入共創，與更多人一起投入在地設計。

駁二營運中心表示，長期以來培育人才是文化局努力的目標政策，從第一代的「高雄文創設計人才駐市回流獎助計畫」，以駐市或個人工作室型態回流高雄，到了第二代的「高雄文創設計人才回流進駐大駁二藝術特區大義倉庫群獎補助計畫」，轉變為快閃店面或是工作坊的形式進駐駁二，而「駁二共創基地」的創建，可說是第三代的文創設計人才扶持計畫。然而「駁二共創基地」所支持的不僅是文創人才，更為所有在高雄創業的新創團隊提供實際運作的協助。

(中時)