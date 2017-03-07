北韓同時發射4導彈 日政府連夜召開3次國安會議
北韓多次發射飛彈帶給日本的震撼，都比不上3月6日的這次。日本首相官邸首度以北韓「同時發射4枚導彈」表述，顯示危機感進一步升高。據了解，安倍政府不尋常地連夜召開3次國安會議，日本防衛高層透露，如果北韓同時發射4枚導彈，日本的防禦系統很難攔截。
根據日經中文網報導，在確認北韓發射4枚導彈後，日本首相安倍晉三對媒體表示，有充足理由相信北韓很可能儈升級挑釁行為，他指示相關部門要與美韓緊密合作，維持高度警戒監視體制。
日本首相官邸前所未有地使用「同時發射4枚導彈」進行表述，日本官房長官菅義偉在6日記者會上強調，這是明確表示北韓已是新的安全威脅。為此，日本政府連夜召開3次國家安全保障會議，一天連開3次的陣仗尚屬頭一遭。
目前，日本的導彈防禦系統為兩級攔截系統，由從海上宙斯盾艦發射的海基型攔截導彈（SM3）和從地面發射的地對空攔截導彈（PAC3）組成。雖然日本擁有的4艘宙斯盾艦具有彈道導彈防禦（BMD）功能，但因維護保養等原因不能同時使用。不願具名的防衛省高官透露，「如果北韓同時發射4枚導彈的話，我們很難攔截」。
(中時電子報)
文章來源：日本高官稱很難攔截朝鮮同時發射4枚導彈
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