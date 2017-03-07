冠脂妥偽藥風波擴大 食藥署宣布全面回收換貨
偽藥案越滾越大，食藥署日前確定批號「MV503」的冠脂妥是假藥後，今天再次確認另一批號「MK479」的冠脂妥也是偽藥！食藥署署長吳秀梅今天表示，因無法判定到底市面上還有多少偽藥流通，因此將全面下架，收回所有冠脂妥，並進行換貨，確保民眾不再吃到偽藥，回收藥物也會確實登載列冊、不回流。
根據健保申報用量，平均每個月使用約20萬盒，去年給付健保金額最多的降血脂藥品「冠脂妥」偽藥風波擴大。食藥署署長吳秀梅今天在偽藥風波後首度出面證實，冠脂妥(Crestor 10mg)膜衣錠除了批號MV503的冠脂妥是偽藥外，另一批號MK479也有相同的偽藥成分。
署長吳秀梅表示，分析偽藥後，未發現有害人體物質，主成分為Atorvastatin，而冠脂妥主成分為Rosuvstatin；前者也可降血脂，但專利較早通過，價格較低。Atorvastatin為另一種降血脂藥「立普妥」主成分。她強調，偽藥的成分其實也有降血脂功能，並不會傷身，只是藥效沒有原廠好，民眾不必太擔心。
吳秀梅表示，因已有兩批貨號是偽藥，但冠脂妥批號以及數量太多，無法立刻確認還有多少偽藥，為確保民眾用藥安全，因此已要求藥廠阿斯特捷利康公司收回。
阿斯特捷利康也發出聲明稿表示，市場大部分的產品都是高品質的原廠真貨，但為了確保並提高病人用藥安全，全面啟動「病患安全防偽專案」，自發性於地區及基層醫療院所、藥局等，全面更換所有批號之冠脂妥藥品，並與醫學中心及區域醫院配合盤點，盼以此打擊犯罪。
食藥署副組長遲蘭慧表示，目前無法計算冠脂妥總共有多少批號以及數量，但根據健保申報，平均每月使用約20萬盒，外界擔心，冠脂妥藥量使用大，全面收回，量可能不足夠，遲蘭慧強調，阿斯特捷利康已承諾庫存量足以支應，且這次換的新藥，皆是在英國製造、包裝完成，包裝打上的批號也均尚未流進市面，不必擔心又換到偽藥。
食藥署表示，3月2日接獲阿斯特捷利康通報批號MV503的冠脂妥膜衣錠（10毫克）有仿冒品，隨即展開調查並抽樣檢驗，4日移請檢調單位偵辦，隔天就抓到2名嫌犯，因涉犯藥事法第82條偽藥罪，最高可處10年以下有期徒刑、併科1億元罰金。
另外，外傳降血脂的「力清之」、「維妥力」，以及降血糖的「佳糖維」也有偽藥疑慮，遲蘭慧強調，目前展開清查中，尚未確認。
(中時)
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