我要念台大數學系！明道中學林浚騰靠繁星圓夢

明道中學林浚騰從小熱愛數學，參加繁星甄選順利錄取台大數學系。（林欣儀攝）

僑泰高中今年共有61人繁星甄選錄取，表現優異。（校方提供）

大學繁星推薦入學7日放榜，台中市多所學校表現優異，僑泰高中今年共有61人錄取、興大附中有3人考取醫學系，而明道中學林浚騰從小熱愛數學，參加國內外競賽屢獲佳績，今年更透過繁星圓他的數學夢。

「我熱愛數學，我要念台大數學系！」侃侃而談自己的夢想，林浚騰說，在學習數學的過程中，總感覺複雜的運算一直吸引他，在其中找到許多樂趣，尤其喜愛微積分，因微積分的推倒過程、利用曲線一軸旋轉的體積也讓人驚喜。

從國中到高中，林浚騰參加過多項數學相關競賽，屢獲佳績，更是2015AMC澳洲數學能力檢定中學高級組全台唯一、全球三位滿分的其中一人。校方強調，他為了圓數學夢，明確訂定目標且堅持往前，始終如一努力爭取，終於能踏上夢寐以前的學習殿堂。

僑泰高中今年共有61人錄取繁星，其中44人更考取國立大學，其中，父親為菲律賓籍的邱柏翰三年前以3A2B成績進入僑泰，三年來不斷自我鞭策，透過繁星考取陽明大學。興大附中則有17人錄取繁星，其中，徐一琁學測成績74級分，一年級就加入心理研究社的她錄取台大心理系。

(中時)