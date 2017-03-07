南韓：美韓將向中方轉達薩德立場

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韓聯社7日報導，南韓外交部發言人趙俊赫7日在例行記者會上表示，在韓部署「薩德」反導系統是從韓美同盟層面做出的決定，韓美將攜手向中方轉達薩德問題立場，即薩德不針對其他國家，只用於應對北韓核威脅。

趙俊赫指出，韓美正在推進美國國務卿提勒森訪韓，若提勒森訪韓成行，韓美將就北韓核問題、薩德入韓、東北亞局勢等深入交換意見。韓美將以提勒森訪韓爲契機，重點討論說服中方的具體方案。

(旺報)