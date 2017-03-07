挺同婦團批蔡英文 未兌現婚姻平權政見
婚姻平權重啟戰場，大法官24日將進行釋憲言詞辯論，正反雙方提前於婦女節前夕開打。挺同的婦女新知基金會要求蔡英文總統表態，說明兌現婚姻平權政見的作法與時程。
新知今天批評，蔡英文性別政策消極、甚至退步保守。曾為她設計彩虹悠遊卡的聶永真，更以手舉彩虹卡的照片表示，「如果未來有一件事值得被全世界裱框、或被這個世界完全離棄，那就是今年在台灣婚姻平權政策的決定。」
台大政治系教授黃長玲說，蔡英文應回顧選前「我是蔡英文，我支持婚姻平權」政見，省思「期望有多高、失望就多大」。府方仍說總統支持婚姻平權，更是自以為高明的空話，請蔡英文「不要在賣彩虹卡時才跟同志同盟。」
「只有異性戀能夠進入婚姻，就是歧視。」新知董事長沈秀華說，民進黨絕對執政，有義務實踐蔡英文選前政治承諾，勿成為阻力。
新知要求法務部、內政部，於24日言詞辯論庭中明確表態，說明如何兌現蔡英文婚姻平權政見，而非再以「非婚姻」且「不平權」的《同性伴侶法》搪塞；民進黨立院黨團也應將婚姻平權列為優先法案，儘速啟動黨團協商。
新知指出，過去釋憲約於言詞辯論後2月內提出結論，若大法官認定反同婚違憲，立法院即須修法，但如何修法也將是下個戰場。新知強調，婚姻法律保障不分同性、異性皆應享有，絕不接受同性僅能登記伴侶，已明顯違憲。
(中時)
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