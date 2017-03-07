韓國扒竊集團來台行竊 5人全遭羈押禁見

台北市刑事警察大隊於3月4日查獲韓國籍扒竊集團3男2女，他們涉嫌於信義區101大樓下手行竊時，遭刑大肅竊組專案小組當場查獲，逮捕過程中員警遭竊嫌反抗拒捕，員警雖負傷仍予以當場制服並逮捕上銬，該韓國扒竊集團於警方偵詢過程中採取不配合態度，俟於移送至臺灣臺北地方法院檢察署時，更以假裝聽不懂韓語通譯人員之韓語為由，企圖拖延時間及掩蓋罪行，並要求韓國駐臺代表處人員須到場並協助聘請律師，致法院召開之羈押庭一再延後，經法院召開羈押庭，由韓國駐臺代表處人員、律師及法官檢視本局專案小組偵辦本案蒐集之證據及程序均無瑕疵，致韓國扒竊集團成員5人全數遭法官裁示羈押禁見。

台北市警察局執行「2017檢肅扒竊大行動」成果豐碩，今年1月迄今已查獲扒竊案件18件23人，其中包含前揭韓國扒竊集團2件5人；為迎接「2017台北世大運」即將舉行，市警局除依局長邱豐光指示並由刑大大隊長長李文章指揮持續規劃各項檢肅扒竊大行動外，針對國際跨境犯罪活動亦將先期充分掌握犯罪情資，積極防制及偵辦，意圖犯罪者切勿存有僥倖心態實施犯罪。

北市警察局刑事警察大隊也呼籲，市民朋友外出前往人潮擁擠場所時，如有陌生人靠近，一定要提高警覺，隨時查看自己隨身之背包或皮包、皮夾內之財物，另如發覺可疑之人或遭竊之情事，請立即撥打「110」報警。

(中時)