大學教授與懷孕女學生搞婚外情 判賠女夫40萬
一名黃姓國立大學教授，4年多前外遇一名已婚且懷孕的女學生，還互傳曖昧簡訊，女學生邱姓丈夫，認為妻子擔任黃的助理，擔心工作不保，被黃利用權勢性侵不是自願，提告求償200萬。台北地院審理後，法官認為雙方是合意發生性關係，但黃破壞邱的婚姻生活圓滿，判他須賠40萬元。
本案是由黃妻發現，她和教授結婚逾20年， 2012年無意間發現丈夫與女學生互傳「躺在床上、親嘴」、「祝寶貝晚上好夢今天很愉快，謝謝你的陪伴！」等曖昧簡訊與電郵，追問後丈夫宣稱與女學生僅止於親嘴摟抱；女學生也當面向她道歉。但女學生後來向校方申訴遭到教授性侵逾百次，但校方調查報告認定「本案應屬兩位成年當事人間，在無違反意願情況下所發生的長期性行為關係，不構成性侵」。
黃妻遂向丈夫和女學生提告求償200萬，但一審只判賠10萬。女學生的邱姓丈夫在妻子判賠後，也提告求償，指控黃性侵妻子，要他賠償200萬。
北院法官審理認定，黃4年多前與懷孕中的女學生發生性關係，是你情我願合意發生，但黃大女學生20多歲，又是女學生的老師，社會閱歷豐富，竟未謹守男女分際，反而與女學生發生相姦行為，妨害原告邱男的家庭，為社會所不容，一般人都會認定是不適宜行為，確實造成邱的精神受到痛苦。
法官審酌加害情形、所造成影響、雙方的身分地位經濟情形等狀況後，判決黃須賠邱男精神慰撫金40萬。本案可上訴。
(中時)
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