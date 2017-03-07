車手脖子刺青太顯眼 警一眼認出逮人

涉嫌當車手的余姓男子在脖子上刺青太明顯，警方一眼認出逮人。（呂素麗翻攝）

涉嫌當車手的余姓男子在住家附近超商提款，仍可看清脖子上的刺青。（呂素麗翻攝）

高雄市22歲余姓男子不工作以當車手為生，還貪圖方便，在住家附近的超商領款，由於他在脖子上「生死有命、富貴在天」的刺青太明顯了，遭警方一眼認出他刺青的特徵，在買臭豆腐時當場被逮，讓他十分錯愕。

三民二分局覺民派出所警員賴宏一、張偉岳，昨天下午巡邏時，在建興路全家超商旁的臭豆腐小吃攤前，發現一部機車，正是警方在查緝詐欺車手所用機車之一，而車主正在買臭豆腐，警方進一步查看，一眼就認出男子脖子上的刺青特徵及所穿的外套完全符合查緝的對象。

警方原先就鎖定余男涉及詐騙集團，擔任車手，警方在他的機車置物箱內發現6本金融簿、3張提款卡及手機一支，余男坦承這些物品都是詐騙集團交給他的。

余嫌原先只承認領了1次，但警方出示調閱的監視器及相關提款記錄，他才坦承共領了6筆共6萬900元。

余嫌供稱，因為沒有工作，所以日前在報紙上應徵司機工作，以1日2000元代價，替詐欺集團提領贓款，得手後集團會有人主動找他拿錢，並交付當日薪資，而手機、提款卡及金融簿等物品，都是在應徵時，詐欺集團所給他的。

他表示，詐欺集團有交代他絕不可在居住地附近提款，且提款時機車須停放在無監視器的地方，但他犯案的第1天，因需提領6筆，一時貪圖方便才會在住家鄰近超商提領，哪知警方這麼厲害，犯案後沒多久，立即調閱監視器，並掌握到他所使用的機車跟脖子上的刺青特徵，讓他後悔不己。

警方訊後，依詐欺罪將他移送高雄地檢署偵辦，同時擴大清查是否還有其他車手涉案。

(中時)