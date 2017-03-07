車手脖子刺青太顯眼 警一眼認出逮人
高雄市22歲余姓男子不工作以當車手為生，還貪圖方便，在住家附近的超商領款，由於他在脖子上「生死有命、富貴在天」的刺青太明顯了，遭警方一眼認出他刺青的特徵，在買臭豆腐時當場被逮，讓他十分錯愕。
三民二分局覺民派出所警員賴宏一、張偉岳，昨天下午巡邏時，在建興路全家超商旁的臭豆腐小吃攤前，發現一部機車，正是警方在查緝詐欺車手所用機車之一，而車主正在買臭豆腐，警方進一步查看，一眼就認出男子脖子上的刺青特徵及所穿的外套完全符合查緝的對象。
警方原先就鎖定余男涉及詐騙集團，擔任車手，警方在他的機車置物箱內發現6本金融簿、3張提款卡及手機一支，余男坦承這些物品都是詐騙集團交給他的。
余嫌原先只承認領了1次，但警方出示調閱的監視器及相關提款記錄，他才坦承共領了6筆共6萬900元。
余嫌供稱，因為沒有工作，所以日前在報紙上應徵司機工作，以1日2000元代價，替詐欺集團提領贓款，得手後集團會有人主動找他拿錢，並交付當日薪資，而手機、提款卡及金融簿等物品，都是在應徵時，詐欺集團所給他的。
他表示，詐欺集團有交代他絕不可在居住地附近提款，且提款時機車須停放在無監視器的地方，但他犯案的第1天，因需提領6筆，一時貪圖方便才會在住家鄰近超商提領，哪知警方這麼厲害，犯案後沒多久，立即調閱監視器，並掌握到他所使用的機車跟脖子上的刺青特徵，讓他後悔不己。
警方訊後，依詐欺罪將他移送高雄地檢署偵辦，同時擴大清查是否還有其他車手涉案。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。